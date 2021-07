Cna Cosenza: tempo di nomine per Marco Olivito e Giampiero Capecchi

Marco Olivito e Giampiero Capecchi

Nella mattinata di ieri, mercoledì 14 luglio 2021, nel corso dell’assemblea dell’Unione comunicazione e terziario avanzato di CNA Cosenza, sono stati eletti all’unanimità i presidenti di CNA Comunicazione e terziario avanzato, nella persona di Marco Olivito ed il presidente del raggruppamento cinema e audiovisivo, Giampiero Capecchi. La nomina è stata ricevuta alla presenza del presidente di CNA Cosenza, Francesco Rosa e del direttore Giulio Valente.

Dopo i ringraziamenti doverosi, i presidenti Olivito e Capecchi hanno individuato gli obiettivi da perseguire, ovvero costruire rapporti di collaborazione con le istituzioni e la pubblica amministrazione, ma anche con l’associazionismo in generale che occupa un ruolo importante soprattutto nella provincia di Cosenza, oltre che nell’intera regione.

“La voglia, la determinazione e la passione – ha detto Marco Olivito – saranno alla base del nostro impegno e di quello di tutta CNA Cosenza per andare incontro alle esigenze non solo degli associati e delle aziende in generale, ma anche di un settore in continuo mutamento che ha bisogno di essere valorizzato in ogni sua forma”.

“E’ necessario – ha proseguito Giampiero Capecchi – allargare la collaborazione con le altre associazioni di categoria riconosciute e puntare a far crescere tutta CNA con l’obiettivo di sviluppare la fiducia delle aziende associate”.