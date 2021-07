Catanzaro. Poliziotti arrestano spacciatore e rinvengono eroina in un ascensore

Non si placano le attività di contrasto allo spaccio della Polizia a Catanzaro. Solo nella giornata di ieri gli agenti della Questura locale sono riusciti a rinvenire, occultati nella serratura della porta di un ascensore inutilizzato da tempo, due involucri contenenti 17,91 gr di eroina, che, se immessa sul mercato, avrebbe “fruttato” circa 2 mila euro.

Poche ore prima è stato invece arrestato un 28enne, V.I, che è stato bloccato da alcuni agenti mentre tentava di dileguarsi in un piccolo parco, nelle vicinanze di un istituto scolastico in Via Forni.

Sottoposto ad un primo controllo, il giovane è stato con un involucro contenente marijuana e la stessa sostanza è stata rinvenuta nella sua abitazione. La droga, per un peso complessivo di 27,67 gr, è stata sequestrata e V.I., dopo l’arresto, è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del P.M. di turno.