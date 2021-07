Covid. In Calabria nuovi hub e molti vaccini fatti ma va “male” tra gli over 60: senza dose 63.948 persone

Nonostante in Calabria aprano nuovi hub vaccinali e si proceda a spasso svelto con le somministrazioni - solo ieri inoculate 17.382 dosi -, emerge ancora una nota negativa per quanto riguarda gli over 60.

Secondo quanto pubblicato oggi sul sito dell’Agenzia italiana del farmaco, ad ora sono 132.734 gli ultra sessantenni calabresi che non hanno ricevuto neanche la prima dose di vaccino anti covid, su una platea di 571.381 anziani.

Il problema riguarderebbe principalmente persone tra i 60 e i 69 anni. Tra i 249.965 anziani, di questi sono senza dose in 63.948.

Ha invece ricevuto la prima somministrazione il 74,11% e ultimato la vaccinazione il 55,57%. Tra i 185.899 della fascia 70-79 anni, sono senza dose in 38.935; ne hanno ricevuta una il 79,06% mentre hanno ultimato il ciclo il 65,46%.

Infine, nella fascia over 80, su una platea di 138.517 persone, sono 29.851 quelle senza una dose; il 78,45% ha ricevuto almeno una dose e il 74,77% ha ultimato la vaccinazione.

Nella nostra regione, ad oggi, sono state somministrate 1.689.015 dosi a fronte di 1.940.885 di dosi disponibili, pari all'87%.

Intanto aprirà domani, giovedì 15 luglio, a Soverato, un nuovo hub vaccinale presso il Palazzetto dello Sport di via Amirante. Il punto sarà aperto regolarmente dalle 17 alle 23, da giovedì a domenica.

Per la prima settimana e, quindi, da domani fino a domenica 19 luglio, sarà possibile accedere alla somministrazione dei vaccini in modalità “open”, quindi senza prenotazione per chi deve ancora ricevere la prima dose. Verrà data priorità a chi si è regolarmente registrato su piattaforma.

L'attività sarà svolta da Asp di Catanzaro, Protezione Civile e Croce Rossa Italiana; oltre alla collaborazione dell'amministrazione comunale di Soverato che darà il supporto con la manutenzione e la gestione dei locali.