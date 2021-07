Covid. Contagi ancora in salita (+ 56) e nessuna vittima nelle ultime 24 ore

Sono in risalita, seppur con numeri non eccessivamente alti, i casi di coronavirus nella regione. Nel bollettino odierno infatti troviamo 56 nuovi contagi e nessun decesso nelle ultime 24 ore (ieri erano 45). I tamponi effettuati sono stati in tutto 2.260.

Sono le province di Reggio Calabria e Cosenza - con 23 casi per provincia - a registrare più casi oggi, seguono la provincia di Vibo Valentia (+3), di Crotone (+2), mentre nella provincia di Catanzaro è stato trovato un solo caso. Ma sono 4 i casi di Covid-19 riscontrati in persone provenienti da altra regione o Stato.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 69.443 e i decessi totali sono stati 1.236. Le persone guarite sono 66.168 (+111), mentre gli attuali positivi sono in tutto 2.039 (-26).

Aumentano, seppure di due unità, i ricoveri nei reparti ordinati (48). In terapia intensiva non si registrano invece nuovi ingressi e al momento si trovano ricoverate due pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 2.039 persone (-26).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il totale dei casi ha raggiunto quota 23.221, mentre i positivi delle ultime 24 ore sono 23. L'Asp di Reggio comunica che tra i soggetti positivi di oggi 1 è migrante. Attualmente i casi attivi sono185, di cui 9 ricoveri in reparto e 176 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 23036, di cui 22698 guariti, 338 deceduti.

Nel Cosentino si registra 23 casi ma da febbraio 2020 si sono ammalati in 23.263. Attualmente i casi attivi sono 1585, di cui 29 in reparto (+1), 1 in terapia intensiva, 1555 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 10227: 10083 guariti, 144 deceduti.

Nel Catanzarese, dove un solo nuovo positivo, i casi totali sono stati 10.258. Attualmente i casi attivi sono 31, di cui 4 in reparto (- 1), 1 in terapia intensiva, 26 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 9.605, di cui 9.464 guariti (+108); 141 deceduti (+1).

Nel Crotonese i casi totali sono stati 6.606, ma i nuovi positivi sono solo due. Attualmente i casi attivi sono 50, di cui 2 ricoveri in reparto; 48 in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 6556: 6455 guariti, 101 deceduti Nel Vibonese, con tre nuovi casi arriva a un totale di 5.578 casi di Covid. Attualmente i casi attivi sono 18, di cui 4 (+2) ricoveri in reparto; 14 in isolamento domiciliare. I casi chiusi 5560: 5468 guariti, 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, attualmente i casi attivi sono 517 (+4) e si trovano in isolamento domiciliare.