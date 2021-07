Candidatura Bruni, Attivisti M5S: “saprà far valere le sue indiscusse competenze”

Amalia Bruni

“Il nome della neuroscienziata Amalia Bruni candidata presidente della Regione Calabria per il centrosinistra (QUI) piace e mette tutti d'accordo come emerso nel corso dell’ultima riunione streaming con la base del Movimento 5 Stelle di martedì sera. All'incontro è stata rilevata una piena unanimità di giudizio che costituisce un buon viatico per il prosieguo del percorso. Ora andiamo avanti con il progetto mettendo a punto un programma e delle liste all'altezza dell’arduo compito che ci aspetta”.

È quanto affermano, in una nota, i neo-coordinatori della campagna elettorale e parlamentari del Movimento 5 Stelle, Massimo Misiti e Riccardo Tucci.

“La professoressa Amalia Bruni - prosegue la nota - già responsabile del centro di Neurogenetica di Lamezia Terme, presidio di eccellenza di livello mondiale, saprà far valere le sue indiscusse competenze in campo sanitario, settore, da sempre, punto dolente della nostra regione. A questo riguardo, c'è un dato che dovrebbe farci riflettere: ogni anno in Calabria il 60 per cento dei pazienti emigra per curarsi generando un debito pari a 220 milioni di euro a carico del sistema regionale sanitario. Tutto ciò nonostante la spesa sanitaria assorbi il 70 per cento delle risorse del bilancio regionale. Oltre al danno di non vedersi riconosciuto il diritto alla salute, la beffa di spendere un’enormità di danaro pubblico per la sanità con l’aggravante di doversi recare fuori regione per curarsi. Con il nuovo corso politico guidato dalla dottoressa Bruni e con l'utilizzo delle ingenti risorse provenienti dal Decreto Calabria Bis nonché quelli del Pnrr, siamo sicuri di poter sanare queste criticità innescando l'agognato cambiamento del settore.

“Intanto - aggiungono Misiti e Tucci - in vista dell'avvio della campagna elettorale nei prossimi giorni provvederemo a dotarci di una struttura interna nominando dei coordinatori distrettuali e provinciali. A questo scopo è già stata fissata per il prossimo 21 luglio una riunione operativa per definire i dettagli del percorso che andremo ad intraprendere. Siamo fiduciosi che con la compattezza e l'unità d'intenti dimostrata dalla base 5 stelle in occasione dell'ultimo incontro saremo in grado di ottenere grandi risultati” concludono.”