Va in escandescenza e aggredisce sanitari e carabinieri: finisce ai domiciliari

Un 38enne di Corigliano Calabro è finto ai domiciliari con l’accusa di resistenza e minaccia aggravata a pubblico ufficiale. I fatti risalgono alla giornata di ieri, quando l’uomo - forse per l’abuso di alcool - era stato soccorso in una via del centro dai sanitari del 118.

Lo stesso, al posto di ringraziare, sarebbe andato in escandescenza per poi scagliarsi con una bottiglia di vetro contro gli stessi operatori e contro alcuni carabinieri intervenuti sul posto.

Con non poca difficoltà, i militari hanno immobilizzato l’uomo e dopo in controllo nel pronto soccorso cittadino lo hanno dichiarato in arresto e sottoposto ai domiciliari. Il provvedimento è stato confermato nella giornata odierna dal Gip con rito direttissimo.