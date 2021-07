Bando Grandi Eventi, Irto (Pd): “Scongiurare chiusura delle manifestazioni”

“C’è il rischio di mortificare e fare scomparire manifestazioni culturali di grande livello e tra queste il Roccella Jazz Festival e il Festival Leggere & Scrivere di Vibo Valentia”. È quanto denuncia il consigliere regionale Nicola Irto, che ha presentato un’interrogazione alla giunta regionale chiedendole di “fare chiarezza”.

“Alcune caratteristiche del bando potrebbero mettere in ginocchio quasi tutte le manifestazioni culturali che vengono organizzate sul nostro territorio. L'esecutivo deve, in tempi rapidi, assumere le iniziative più opportune per scongiurare la chiusura di festival e manifestazioni di grande rilevanza” spiega l’esponente dem, che chiede di evitare “provvedimenti spot” e procedere ad una “programmazione di lungo periodo che faccia proprio della salvaguardia delle eccellenze calabresi la base solida dalla quale ripartire”.