Reggina, ingaggiato il nuovo portiere: è Alessandro Micai

È stato trovato il sostituto di Nicolas Andrade per la stagione 2021/2022. Grazie ad un accordo con la Salernitana, approda in riva allo stretto il nuovo portiere della Reggina: è Alessandro Micai, classe 1993.

Il giovane atleta, in trasferimento con un prestito fino al 30 giugno del 2022, potrà essere eventualmente riscattato dalla società in base ai risultati. Una situazione tutta in divenire, che vedrà il giovane talento impegnato a dimostrare la sua bravura con i colori amaranto.