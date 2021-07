Castrovillari, avviato progetto per la promozione delle eccellenze agroalimentari

Si è svolta nel pomeriggio di ieri, 13 luglio, una prima riunione tra il Comune di Castrovillari ed i produttori agroalimentari del territorio, in particolar modo quelli dediti alla coltivazione della cipolla bianca. Una produzione, questa, che l’ente ha intenzione di valorizzare e di estendere.

L’evento, avvenuto nella sala consiliare, si è svolto alla presenza del vicesindaco e dell’assessore alle attività produttive, assieme ad un agronomo dell’Arsac. Dibatitto incentrato dunque sulla produzione della cipolla bianca, che “si coltiva su pochi ettari in alcune aree castrovillaresi (per cui si auspica un aumento), e che una volta disponeva di produzioni molto più ragguardevoli, provenienti pure dalla Zona e dalla provincia, urge di questo percorso per valorizzare quella pregnante eredità rurale che ha in dote il capoluogo del Pollino e che bisogna assolutamente riguadagnare con dignità”.

L’idea dunque è quella di sfruttare a pieno le proprie risorse “per la crescita strategica dell’esistente, che aiutano ad accompagnare quell’irrinunciabile qualità, ‘gancio’ per il ritorno dei visitatori e suscitatrice di ricerca, legati per ritrovare gusto e sapore unici”.