Coni, conferita stella d’oro al merito sportivo a Claudio Carallo

“Questa onorificenza è un omaggio alla tua ammirevole dedizione e alle gravose responsabilità di cui ti stai facendo carico nell’esercizio della professione, certifica la tua statura umana e la capacità di esprimere i valori autentici che ispirano in modo virtuoso nella quotidianità, sinonimo di orgoglio per tutto il movimento”. Questa una parte del messaggio ricevuto da Claudio Carallo, dirigente del Moto Club Crotone “Ugo Gallo” ed atleta dell’Accademia Karate Crotone, da parte del Coni, dal quale è stato insignito della stella d’oro al merito sportivo.

“Ricevere una delle più alte onorificenze conferite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano è per me motivo di grande soddisfazione e non può che rendermi molto orgoglioso di appartenere a questo mondo” ha dichiarato a caldo Caraldo, che in questi mesi è stato impegnato come medico volontario sui fronti più colpiti dal coronavirus. “Sono orgoglioso di ricevere questa onorificenza sportiva, la più gratificante per chi, come me, fa parte del mondo dello sport”.