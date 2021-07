San Giovanni, presidente Consiglio Comunale: “Infondata diffida nei miei confronti”

“È infondata la diffida al sottoscritto da parte del consigliere comunale di minoranza Antonio Barile, che ha perfino chiesto l'intervento del prefetto di Cosenza”. È quanto afferma in una nota ufficiale il presidente del consiglio comunale di San Giovanni in Fiore, Giuseppe Simone Bitonti.

Lo stesso ricorda infatti di aver preventivamente concordato con tutti i capigruppo “che in una prossima seduta consiliare avremmo discusso di alcuni argomenti già richiesti dalla minoranza”, e che per questo motivo “gli altri consiglieri dell’opposizione non hanno sottoscritto la diffida del collega”.