Occhiuto: “Via libera al controllo preventivo dell’Antimafia sulle liste dei candidati”

Roberto Occhiuto

Via libera al controllo preventivo dell’Antimafia sulle liste. È quanto annuncia il candidato alla Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Il deputato di Forza Italia ha infatti annunciato che le Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera dei deputati hanno dato il via libera al controllo preventivo e dunque prima delle presentazioni ufficiali.

“E grazie ad una norma transitoria che sono riuscito a far inserire, la misura sarà effettivamente operativa anche per le elezioni regionali che si celebreranno in Calabria: gli elenchi dei candidati andranno, dunque, presentati alla Commissione Antimafia entro 10 giorni dalla conversione in legge del decreto Semplificazioni”, scrive Occhiuto.