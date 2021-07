Royalties ai pescatori, raggiunto accordo con la Regione

“Come abbiamo più volte dichiarato nelle settimane scorse, i sindaci dei comuni costieri sono sempre stati al fianco delle marinerie e dei pescatori. Oggi con questo accordo si fa un passo avanti decisivo rispetto al riconoscimento del danno per il mancato pescato”. Questo il commento del sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, che nella giornata di oggi ha partecipato alla stipula di un accordo con la Regione Calabria per la concessione di una quota delle royalties a titolo di risarcimento.

L’accordo, giunto dopo diverse settimane di proteste, è stato siglato dai sindaci dei comuni costieri della provincia, ossia Maria Grazia Vittimbera per Isola Capo Rizzuto, Sergio Ferrari per Cirò Marina, Francesco Paletta per Cirò, Raffaele Falbo per Melissa, Francesco Giacobbe per Crucoli, alla presenza dell’assessore regionale Fausto Orsomarso.

Lo stesso assessore regionale aveva proposto di utilizzare il 25% delle royalties dell’annualità 2020-2021 in favore delle marinerie, secondo le modalità già definite. Inoltre, oltre a questa soluzione immediata, lo stesso si è impegnato ad avviare un nuovo dialogo con l’Eni assieme all’assessore Sergio De Caprio, al fine di realizzare un tavolo esteso con la partecipazione dei sindaci e dei rappresentati delle marinerie, per arrivare ad un accordo che permetta di garantire il riconoscimento dei ristori.

Soddisfatti i sindaci, che tuttavia hanno voluto ribadire le richieste dei pescatori: il riconoscimento delle somme non corrisposte dal 2014 al 2019; l’approvazione di un nuovo accordo di programma, in sostituzione a quello stipulato nel 2017; un indennizzo a valere sulle percentuali del mancato pescato a causa degli impianti di estrazione. Punti che saranno discussi dai sindaci direttamente con la Regione.