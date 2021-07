Capo Vaticano, imbarcazione in difficoltà soccorsa dalla Guardia Costiera

L’improvviso aumento del vento e l’innalzamento delle onde avevano causato delle notevoli difficoltà ad un’imbarcazione di diporto a largo di Capo Vaticano, al punto da provocare un’improvvisa avaria al motore. Una condizione che impediva ogni attività, e che metteva in concreto pericolo i cinque occupanti, di cui tre minorenni.

Il pronto intervento della Guardia Costiera di Vibo Marina ha permesso di mettere in salvo nell’immediato tutti gli occupanti, in buone condizioni di salute e solo un po’ provati dalla disavventura. L’imbarcazione, agganciata alla motovedetta Cp 733, è stata scortata in sicurezza sino al porto di Tropea, sotto il coordinamento della Sala Operativa della Capitaneria di Porto.