Dal Bologna al Crotone: entra in squadra Musa Juwara

Nuovo acquisto per il Football Club Crotone, che nella giornata di oggi ha confermato l’ingresso in squadra di Musa Juwara, che passerà dalla maglia rossoblù del Bologna a quella degli squali. Definito “una freccia per l’attacco”, Juwara è stato scoperto dai Dilettanti del Virtus Avigliano, ed acquistato nel 2017 dal Chievo Verona. Esordisce in Serie A e nel 2019 passa al Bologna, dividendoci con il Boavista. Giovanissimo – appena ventenne – fa parte anche della Nazionale del Gambia, con la quale ha disputato la Coppa d’Africa.

“Giocatore molto veloce e abile nel dribbling in corsa, Musa può agire su ambo le fasce ed è dotato anche di un tiro potente” precisano dal club rossoblù. “Benvenuto nella famiglia Crotone, Musa!”.