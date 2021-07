Droga, intercettati due corrieri lungo la A2: sequestrati oltre 60 chili di cocaina

Doppio colpo messo a segno dalla Polizia Stradale del Compartimento di Catanzaro, che nell’ultimo fine settimana ha portato a termine due distinte operazioni volte al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti lungo l’autostrada A2. Sequestrati complessivamente circa 63 chili di cocaina, che se immessa sul mercato avrebbe potuto fruttare sino a 5 milioni di euro di profitti illeciti.

Il primo sequestro è avvenuto a carico di un ultrasessante italiano residente da tempo in Spagna, già noto alle Forze dell’Ordine per reati collegati alla droga. L’uomo, fermo in un’area di servizio lungo la carreggiata nord, è stato fermato per un controllo e trovato in possesso di oltre 4 chili e mezzo di cocaina, suddivisi in quattro panetti ben occultati dietro i pannelli laterali del cofano.

Caso analogo è avvenuto nel pomeriggio, quando un cittadino rumeno residente nel trevigiano è stato fermato per un regolare controllo mentre era alla guida di un furgone. All’interno del mezzo, però, sono stati rinvenuti due grandi borsoni contenenti complessivamente 59 chili di cocaina, divisi in panetti da 2 chili l’uno.

Entrambi i soggetti sono stati arrestati per traffico illecito di sostanza stupefacente, e condotti nel carcere di Siano. Sequestrati i mezzi e la sostanza stupefacente.