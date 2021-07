Zungri, auto in fiamme: nessun ferito ed indagini in corso

Sono ancora in corso le indagini per cercare di capire l’origine dell’incendio che ha interessato una vettura, andata completamente distrutta questa mattina a Zungri.

Il rogo è stato prontamente segnalato alle forze dell’ordine, che assieme ai Vigili del Fuoco hanno rapidamente raggiunto il mezzo contenendo le fiamme.

Nessuno è rimasto ferito, nonostante gli attimi di apprensione. Al momento non è esclusa nessuna pista, neppure quella di un incendio doloso.