Crotone. Niente royalties ai pescatori, indetto Consiglio straordinario

Si terrà il 15 luglio alle 15.45 (II convocazione 16 luglio alle 15.45) il consiglio comunale straordinario per la mancata erogazione delle royalties ai pescatori di Crotone.

Nel corso dell’assise, indetta dal presidente del consiglio Giovanni Greco, parteciperanno le associazioni di categoria del settore pesca e le parti sociali.

Il 29 giugno i pescatori hanno avviato un'azione di protesta (QUI) e hanno deciso di sospendere ogni attività lavorativa in segno di protesta per il mancato riconoscimento delle Royalty versate come indennizzo per le limitazioni che subisce da lungo tempo la pesca.

Nella stessa giornata il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha incontrato una delegazione di pescatori (LEGGI)



Problematica, quelle royalties, finita poi sui tavoli dello stesso Comune (QUI). In questa occasione il primo cittadino ha inviato una richiesta alla presidenza della Regione Calabria per l’istituzione di un tavolo tecnico afferente la problematica del riconoscimento delle somme a titolo di risarcimento per il mancato pescato dovuto alla presenza delle piattaforme e delle bocche di pozzo.