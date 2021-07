Monterosso. Ai nastri di partenza il Festival “L’Arte del corto”

È tutto pronto a Monterosso Calabria, San Nicola Da Crissa e Soriano i comuni che hanno già acceso i riflettori per il Festival “L’arte del corto”.

La commissione costituita dai sindaci Antonio Giacomo Lampasi, Giuseppe Condello e Vincenzo Bartone, ha scelto tre proposte che, nell’ambito della kermesse, mirano a promuovere e valorizzare i territori e i talenti locali.

Il festival, arrivato alla sua V edizione, ha coinvolto i registi che hanno potuto girare nelle location dei tre comuni. L’Arte del corto è patrocinato dalla Regione Calabria grazie al bando P.A.C 6.7.1. “approvazione avviso pubblico per la selezione e il finanziamento di interventi per la valorizzazione del sistema dei beni culturali e per la qualificazione e il rafforzamento dell’attuale offerta culturale presente in Calabria – Annualità 2019”.

“I registi daranno il via alle riprese nel mese di maggio, per consegnare al comune capofila il prodotto finito a metà giugno; a fine luglio, poi, nella meravigliosa cornice del Teatro comunale di Monterosso calabro, recentemente rinnovato, si svolgerà la serata evento con la premiazione del miglior cortometraggio con una targa ricordo”, come è scritto in un comunicato.

Tra le proposte scelte nella categoria comunicazioni visive è stato scelto il cortometraggio dal titolo provvisorio: “Il sentiero”, la cui regia sarà affidata a Gianfranco Confessore di Cosenza, da realizzare nel territorio a Monterosso Calabro;

Nella categoria Rampa film è stato scelto il corto “Il seme della speranza”, la cui regia sarà affidata a Nando Morra di Napoli, da realizzare nel territorio a San Nicola da Crissa; infine per Emotions In Music Srls è stato scelto il cortometraggio dal titolo provvisorio: “L’ala destra di Dio”, la cui regia sarà affidata a Bruno De Masi di Soriano Calabro, da realizzare nel territorio a Soriano Calabro.