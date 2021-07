Arbitri. Il crotonese D’Amelio nell’Organo Tecnico Nazionale della CanD

Giuseppe D’Amelio

Per la prima volta in 50 anni attività, la Sezione Arbitri di Crotone avrà un componente in un Organo Tecnico Nazionale: si tratta di Giuseppe D’Amelio, che dopo aver ricoperto il ruolo di Vice Presidente Regionale, rappresenterà la Sezione pitagorica e, quindi, la Calabria alla CanD.

D’Amelio, è arbitro dal 6 maggio del 1994. Ha iniziato il suo percorso da Dirigente quand’era ancora arbitro in attività e grazie alla sua passione per l’informatica, infatti, ha ricoperto il ruolo di responsabile all’interno della Sezione pitagorica già dai primi anni di vita associativa.

Il suo impegno costante nei confronti dell’Aia gli ha consentito di raggiungere, nell’aprile dell’anno scorso, la benemerenza e di ricevere, giovanissimo, la stella di bronzo da parte del Coni, consegnatagli dal Presidente Regionale Maurizio Condipotero, mercoledì 7 Luglio scorso, nello splendido scenario del teatro “l’Arena dello Stretto”, sul Lungomare Italo Falcomatà di Reggio Calabria.

È stato proprio qui, infatti, che si è svolta la cerimonia di consegna delle benemerenze sportive conferita a D’Amelio per il lavoro svolto in qualità di Dirigente al Comitato Regionale Arbitri, prima come referente informatico e poi come Vice Presidente del Comitato Regionale.

Il Presidente Francesco Livadoti, rivolgendogli gli auguri per l’incarico ricevuto, anche a nome del primo storico Presidente “Gaetano Cosentino”, si è mostrato entusiasta e fiducioso sul futuro della Sezione: “riconoscimenti di questa importanza, restituiscono tanto entusiasmo e voglia di fare”, ha ribadito riferendosi anche e soprattutto a questo momento di grande incertezza, dopo la ripartenza post pandemia covid-19.

Anche il Consiglio Direttivo Sezionale e tutti gli associati Crotonesi, hanno fatto i complimenti a Giuseppe D’Amelio, “con la speranza che lo stesso, possa esprimere al meglio la grande competenza maturata in questi anni e di riuscire a mettere a disposizione dei giovani associati Crotonesi, tutto il bagaglio di conoscenza e sapere che certamente saprà acquisire nello svolgimento dell’attività del nuovo ruolo”.