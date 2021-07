Grandi eventi, Tar accoglie ricorso di due associazioni

Il Tar di Catanzaro ha accolto i ricorsi proposti dalle associazioni Ama Calabria e Donne in Arte in merito all’esclusione dalle agevolazioni previste dal bando Grandi eventi della Regione.

I giudici hanno quindi sospeso l’esclusione delle due associazioni dal bando e ha obbligato la Regionea fissare un nuovo termine per la realizzazione degli eventi.

E ha imposto alla Regione di fissare un nuovo termine per le domande di agevolazione proposte per gli eventi annullati nel 2020 a causa dell’emergenza Covid.

Per il Tribunale amministrativo l’esclusione è “irragionevole e contraddittoria” dato che la Regione ha pubblicato la graduatoria nell’aprile 2021, quando cioè a Catanzaro e in tutto il resto d’Italia vigeva il lockdown per l’emergenza sanitaria da Covid-19. Per il Tar dunque la pubblicazione “genera disparità di trattamento tra associazioni con eventi programmati nell’estate o in autunno/inverno”. Disparità rintracciabile nell’eliminazione del prevedeva il finanziamento per l’annualità 2020 allo svolgimento della manifestazione entro il 31 dicembre dello stesso anno.