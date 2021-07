Regionali, parte da Lamezia Terme il tour di Matteo Salvini

Parte da un lido di Lamezia Terme il tour in Calabria di Matteo Salvini, leader della Lega. Con la maglia dell’Italia e con un filo di voce il segretario ha parlato di diversi temi, come il reddito di cittadinanza, la sanità, fino alle candidature.

Si è detto sicuro che il centro destra vincerà in Calabria nelle prossime elezioni regionali e ha assicurato che “dopo la vittoria” il suo “primo impegno sarà quello di restituire ai calabresi gli ospedali calabresi, senza più commissari nominati da fuori che hanno fatto solo peggio. Occorre ripartire da chi conosce il territorio”.

Poi un accenno alle candidature, affermando che la Lega crea liste pulite “prima ancora di presentare le candidature. Se sei una persona per bene andiamo avanti, se mi porti voti e soldi di un certo tipo vai da un’altra parte”. E sembra perorare la causa di Fratelli d’Italia che ha chiesto verifiche preventive sui nominativi alla Commissione parlamentare antimafia.

Ha poi assicurato i presenti di voler essere presente in Calabria, ma non solo durante la campagna elettorale, ma anche dopo. Il 13 agosto ha annunciato una tappa a San Mango d’Aquino, e forse farà una vacanza nella nostra regione. “I pochi giorni che avrò di vacanza a cavallo di Ferragosto con la mia compagna sarò ben felice di passarli in Calabria, perché non ci basta solo rivincere le elezioni regionali o ottobre ma le vogliamo stravincere, con la Lega forza trainante del cambiamento, del rinnovamento, del futuro, del lavoro, dei giovani”.

La seconda tappa sarà a Cosenza per l’inaugurazione della sede posta sul Corso Mazzini-Piazza 11 Settembre. Il tour si conclude a Trebisacce, con sottoscrizione protocollo d’intesa tra Sorical e Consorzio di Bonifica integrale dei Bacini Meridionali dello Jonio Cosentino.