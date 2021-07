Emergenza Rifiuti, al via studio di fattibilità su nuovo ecodistretto a Villapiana

“Vista l’incapacità dell’Ato Cosenza, in sua sostituzione, abbiamo accolto la proposta del Comune di Villapiana per realizzare l’ecodistretto nel proprio territorio, e stiamo facendo le valutazioni per iniziarne subito la realizzazione”. È quanto dichiara l’assessore regionale all’ambiente, Sergio De Caprio, in merito alla nuova emergenza rifiuti nella provincia cosentina.

“Dal mese di aprile scorso abbiamo chiesto all’Ato Cosenza di attivare i conferimenti fuori regione, perché è chiaro che le discariche pubbliche che la Regione ha individuato, proprio in sostituzione dell’Ato, non sarebbero state sufficienti per il periodo estivo” fa sapere l’assesore, che tuttavia non avrebbe ricevuto risposte da parte dell’Ato, al punto da prendere in mano la situazione.

Già svolto un sopralluogo sul sito che ospiterà l’ecodistretto, che sorgerà nell’area industriale del centro jonico, ed è ora in corso di sviluppo lo studio di fattibilità.