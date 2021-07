Il Comitato Magna Græcia si trasforma in associazione politico-culturale

“Il comitato agisce nell’interesse della collettività, ben consapevole che un eventuale successo produrrebbe benefici non solo per l'area dell'Arco Jonico, ma per l'intera Regione in una rinnovata visione di Sistema Calabria e più in generale di rifunzionalizzazione dell'intero Mezzogiorno d'Italia”. È quanto afferma il Comitato Magna Græcia, annunciano una trasformazione in associazione politico-culturale.

Una decisione maturata per i buoni risultati ottenuti online, che ora punta ad un nuovo corso che travalichi i social e si fonda con la politica non solo locale: “le prossime tappe prevedono la registrazione del nuovo statuto e la presentazione di un manifesto politico-culturale e di un documento politico-amministrativo da illustrare a tutte le Amministrazioni, ai Candidati alle prossime elezioni regionali ed in un futuro più anteriore a coloro che si candideranno nel nuovo collegio dell'Arco Jonico per rappresentare il territorio Magnogreco a Roma”.

Obiettivo del comitato è quello di istituire “una provincia con due Capoluoghi, a Nord Corigliano Rossano a Sud Crotone, così da servire in egual misura le due aree ed a saldo zero per lo Stato”. Idea che, secondo il comitato, è “finalizzata a migliorare la qualità della vita dei Cittadini mediante un riequilibrio del rapporto costo/benefici/tassazione”.

“Nei prossimi mesi inizierà una campagna di sensibilizzazione ancora più imponente e massiva” annuncia il comitato, che è alla ricerca di social partner e di donazioni. “Questo è un progetto che necessita di sopperire a spese vive derivanti da registrazioni, costituzioni, ecc. Il progetto si basa sulle singole individualità; il Comitato ha dato e continuerà a dare, ma la cittadinanza deve comprendere che si sta portando avanti un idea-progetto nell'interesse di tutti”.