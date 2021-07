Grande successo della Compagnia teatrale “Scena Nuda” al festival di Spoleto

Grande successo per la prima nazionale dello spettacolo “Antonio e Cleopatra...o quel che ricordo”, la nuova produzione della Compagnia teatrale "Scena Nuda" andata in scena nell'ambito del Festival di Spoleto, nella sezione La Mama Spoleto Open.

Il folto pubblico che, nelle tre giornate di programmazione dal 2 al 4 luglio, ha riempito la platea dello Spazio Oberdan, ha molto apprezzato il parallelismo tra i due piani della narrazione, quello legato alle due figure principali del testo shakespeariano e quello contemporaneo, di una coppia di oggi, in un continuo confronto tra passato e presente.

"Per noi il riscontro degli spettatori è una grande forza. Grazie al punto di partenza dei due personaggi siamo riusciti a esplorare molto della società contemporanea e del momento storico in cui ci troviamo", sottolinea Teresa Timpano, protagonista dello spettacolo con Filippo Gessi: i due attori hanno dato vita ad intense interpretazioni che hanno conquistato il pubblico, così come la scelta registica di Andrea Collavino, supportata dagli splendidi costumi curati da Anusc Castiglioni, insieme a Micaela Sollecito, dalla scenografia della stessa Castiglioni e dalle luci di Omar Scala.

Lo spettacolo, dopo il debutto al Festival di Spoleto, sarà in tournée nei prossimi mesi, toccando diverse città, da Milano, a Napoli, da Palermo a Catania, Reggio Calabria, Lamezia Terme, Squillace, Palmi.

La Compagnia reggina "Scena Nuda" è attualmente impegnata, inoltre, in un'altra importante produzione, ovvero il progetto laboratoriale e di messinscena di Tesmoforiazuse, spettacolo diretto da Elisabetta Pozzi, che debutterà ad agosto, al teatro greco-romano di Portigliola.