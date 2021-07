Cinema. Dal 12 luglio eassegna sotto le stelle al castello Aragonese di Castrovillari

Continua l’impegno estivo dell’Amministrazione comunale di Castrovillari per la promozione del Cinema grazie anche alla disponibilità della Gas Pollino.

Sarà avviata domani, lunedì 12 luglio, nel Castello Aragonese, la rassegna cinematografica sotto le stelle, che guarda pure ai più piccoli e che fa parte del cartellone degli eventi estivi di “Castrovillari, Città Festival” realizzato dal Comune grazie ad un proficuo e sinergico lavoro di squadra con più capacità che vi hanno profuso impegno e passione.

Lo annunciano il Sindaco, Domenico Lo Polito, e gli Assessori Ernesto Bello e Federica Tricarico che accompagnano le manifestazioni facendo pure da trait d’union.

L’iniziativa, prevede ben nove spettacoli ad ingresso gratuito che si succederanno sino alla prima decade di agosto, ogni lunedì e mercoledì, a partire dalle ore 21,30 nell’atrio del maniero con il supporto tecnico per l’installazione dedicata della Calabriartes e la direzione artistica di Rosanna Iannicelli.

Le pellicole in programma sono : Il Talento del Calabrone ( di Giacomo Cimini) il 12 luglio ; Fino all’ultimo indizio ( di John Lee Hancock) 14 luglio; The Mauritanian (di Kevin Macdonald) 19 luglio; Si vive una sola volta (di Carlo Verdone) 21 luglio; Soul -per ragazzi- ( della Pixar Animation Studios) il 26 luglio; Onward -ancora per i bambini- (della Walt Disney Studios) il 4 agosto; Lacci (di Daniele Luchetti) il 9 agosto ed Aspromonte (di Mimmo Calopresti) l’11 agosto.

Nella stessa serata dell’11 agosto, poi, alle ore 23,30, l’anteprima nazionale del cortometraggio “L’Acchiappasogni” di Samuele Leogrande.

Per gli amanti ed appassionati di films, Appuntamenti da non perdere che documentano storie e talenti alla scoperta di questo linguaggio a servizio pure dei cortometraggi ancora per rappresentare, in pochi minuti, sensazioni, impressioni, ed oggi, forse, più di prima, il valore e il significato di ripartire insieme, premessa indispensabile per ogni possibile ricostruzione.