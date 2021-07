A distanza di una settimana dall’esplosione del casolare a Gimigliano (QUI), è morto l’uomo estratto dai Vigili del fuoco tra fiamme e macerie.

Il malcapitato era apparso sin da subito in gravissime condizioni e dopo una settimana di agonia si è spento ieri in ospedale. Non preoccupano invece le condizioni di salute della moglie, anche lei estratta dalle macerie ma non in gravi condizioni.