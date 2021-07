Regionali, Toti arriva in Calabria: “Occhiuto politico di valore”

Parte in Calabria e a Reggio il tour del leader di “Cambiamo!” nonché presidente della Regione Liguria. Giovanni Toti è sbarcato nella nostra regione per lanciare la candidatura di Roberto Occhiuto, candidato del centro destra alla Regione Calabria.

Nel corso dell’incontro, che si è svolto al Grand Hotel Excelsior, erano presenti Saverio Anghelone, ex componente dell’amministrazione comunale reggina e coordinatore provinciale di “Cambiamo la Calabria”, Cetty Scarcella, vicepresidente nazionale giovani di “Cambiamo!”, Franco Bevilacqua, coordinatore del partito. Ma c’era anche Gaetano Quagliarello, rappresentante Enti Locali anche in rappresentanza di “Coraggio Italia”.

Nel corso del suo intervento Toti ha paragonato la Calabria alla Liguria, affermando che sono regioni simili. Per i “problemi di dissesto idrologico”, per le potenzialità nel settore turistico. E si è detto sicuro che alle regionali il suo movimento farà un buon lavoro. Ha poi assicurato di voler andare “tra la gente e dire che questa regione può farcela, senza voli pindarici, ma guardando alle cose pratiche come le strade, la sanità e la formazione professionale”. E su Occhiuto ha detto che è “un politico di valore” e saprà “soddisfare i principali bisogni di questa regione. «La Calabria ha bisogno di cose concrete, di praticità”.