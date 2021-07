Corigliano, senza autorizzazioni trasformano locale in una discoteca: sanzionati

Un noto esercizio commerciale sul lungomare di Schiavonea, a Corigliano-Rossano, è stato chiuso per cinque giorni a seguito di un controllo dei Carabinieri. I militari, impegnati nella verifica delle disposizioni comunali sulle emissioni acustiche, non hanno potuto fare a meno di notare una forte musica proveniente dal lungomare alle 3 del mattino, due ore oltre il limite consentito.

Raggiunto il locale, i Carabinieri si sono trovati di fronte ad oltre un centinaio di persone intente a ballare intorno al locale, ammassate e senza rispettare il distanziamento. Una netta violazione delle norme nazionali, che ad oggi non permettono l’apertura di sale da ballo, discoteche o locali assimilati, e che impongono al gestore del locale la verifica del rispetto del distanziamento interpersonale.

La festa, che forse sarebbe proseguita ulteriormente, è stata interrotta dai militari, che hanno disperso gli avventori e chiuso il locale. Questa mattina è stata disposta la chiusura per 5 giorni lavorativi, in attesa che la Prefettura di Cosenza decida per un eventuale periodo di chiusura prolungato viste le diverse effrazioni registrate. Il titolare ed il gestore del locale sono stati sanzionati.