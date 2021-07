Reggio Calabria, riapre il Lido Comunale. Perna: “Dopo estate il progetto di rigenerazione”

“Dopo l'affidamento temporaneo e l'apertura estiva si procederà dunque al prosieguo della attività amministrative per il progetto di rigenerazione complessivo di tutta la struttura, secondo gli intendimenti già condivisi con la Soprintendenza”. Lo dichiara il vicesindaco di Reggio Calabria, Tonino Perna, che commenta così la riapertura dello storico Lido Comunale.

“Da lunedì quindi il Lido Comunale tornerà nuovamente operativo, con la disponibilità di 100 cabine per gli affittuari che vorranno usufruirne durante il periodo estivo” ricorda dunque il vicesindaco, spiegando che si è proceduto “all'affidamento alla Cooperativa Reggio Sporting Village, alla quale erano state chieste delle integrazioni rispetto all'offerta inizialmente presentata, dopo la procedura ad evidenza pubblica, che sono state prontamente ottemperate”. Un affidamento temporaneo che permetterà così alla struttura di aprire per i mesi estivi.

“La ditta alla quale affidiamo la gestione assicurerà tutti i servizi connessi alla gestione della storica struttura del Lido Comunale, soprattutto per ciò che riguarda la sicurezza per i bagnanti, i servizi per la balneazione e naturalmente anche la vigilanza della struttura” ha ribadito Perna, ricordando “i diversi intoppi”registrati sulla ristrutturazione del Lido che “potrà finalmente partire, con l'obiettivo di ridare il giusto decoro al lido comunale di Reggio, una delle strutture di maggiore pregio del litorale cittadino”.