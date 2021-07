Crosia, la finale degli Europei sarà trasmessa su maxi-schermo allo stadio

“Sappiamo quanto è importante questo incontro per la nostra nazionale di calcio e quanto è importante per tutti noi ritornare a socializzare”. È quanto afferma il presidente del consiglio comunale di Crosia, Francesco Russo, annunciando l’installazione di un maxi-schermo per seguire la finale degli Europei di calcio.

“Abbiamo preferito spostare la sede dell’evento dall’Arena del Mare allo stadio ‘Russo’, così per dare possibilità a quanta più gente possibile di assistere alla partita, contingentando gli ingressi” spiega ancora Russo, che ci tiene a precisare che saranno rispettate tutte le misure di sicurezza del caso.

Necessario un green-pass o un tampone negativo effettuato entro le ultime 48 ore. “Insieme ai volontari della Croce Rossa – Sezione Mirto Crosia e dei Volontari dell’Aeop, con il supporto della Polizia municipale, abbiamo predisposto un servizio di sicurezza imponente per far sì che tutto si svolga senza pericolo di assembramenti o con il rischio di creare contagio”. Sedute distanziate e numero di posti limitati.