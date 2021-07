Cosenza, scoperto un market della droga in pieno centro: un arresto

Non hanno esitato a definirla come “una scoperta davvero sorprendente” i Carabinieri della Compagnia di Cosenza, che nella giornata di ieri si sono trovati di fronte ad un vero e proprio mercato della droga. Una scoperta quasi casuale, nata a seguito di un controllo.

Ad insospettire i militari, l’atteggiamento nervoso ed insofferente di un uomo, cinquantunenne del posto, dimostratosi subito molto agitato. Condizione che ha fatto propendere i Carabinieri ad estendere il controllo, procedendo ad una perquisizione domiciliare subito dopo quella personale.

Proprio in casa del soggetto, in pieno centro a Cosenza, è stato rinvenuto uno zaino contenente oltre 1.5 chili di droga. Complessivamente, circa 789 grammi di cocaina e circa 100 grammi di marijuana, ai quali si sommano altri 462 grammi di “cocaina rosa”.

Ritrovamento, quest’ultimo, definito come una novità nel contesto cittadino: la sostanza, già divisa in 90 dosi da 0.4 grammi l’una, viene venduta a prezzi molto più alti, che possono raggiungere anche i 200 euro a dose. Insomma, un giro di affari che avrebbe potuto fruttare oltre 50 mila euro di profitto, da sommare alla vendita al dettaglio della cocaina classica e della marijuana.

A seguito del controllo, tutta la sostanza è stata sequestrata mentre per l’uomo sono scattate le manette: è stato arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, e trasferito per direttissima nel carcere cittadino.