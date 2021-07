Reggio. Bilancio positivo per le attività della sezione nautica della Questura

Sono diverse le infrazioni accertate e sanzionate dal personale della sezione nautica dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura di Reggio Calabria. Dunque bilancio positivo in questo primo scorcio d’estate per l’attività svolta dagli agenti che garantiscono servizi di controllo del territorio operando sia via terra con pattuglie automontate che via mare a bordo di moto d’acqua.

L’obiettivo è quello di garantire la tranquilla e serena fruizione del litorale reggino a coloro che vogliono godersi dei momenti di relax in riva al mare. L’attività mira a contrastare fenomeni determinati da un uso improprio del demanio marittimo e dalla navigazione sotto costa effettuata da diportisti che, poco rispettosi della sicurezza della navigazione e della balneazione, navigano a bordo di moto d’acqua o di natanti all’interno della fascia di mare a uso esclusivo dei bagnanti.