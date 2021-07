Cropani. Perde il controllo dell’auto e sbatte contro albero, due feriti

È di due feriti lievi il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato alle 2.45 di questa notte. Una ragazza, a bordo di una Fiat 600, per cause in corso di accertamento, si è scontrata contro un albero lungo viale Venezia a Cropani Marina.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Sellia Marina che hanno estratto la giovane e il passeggero, che erano rimasti incastrati all’interno dell’abitacolo.

I due sono stati affidati ai sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure, per poi trasferirli in ospedale. I vigili hanno inoltre messo in sicurezza la zona e l’auto. Sul luogo anche i carabinieri per i rilievi del caso.