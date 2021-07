San Pietro a Maida, perde controllo dell’auto e finisce in una scarpata. Due feriti

Due persone sono rimaste lievemente ferite in un incidente stradale avvenuto alle 3.30 di questa notte tra San Pietro Lametino e Maida. I due erano a bordo della propria auto quando, per cause in corso di accertamento, hanno perso il controllo del mezzo e sono usciti fuori strada terminando la corsa in una scarpata.

Il primo a prestare soccorso è stato un ragazzo che transitava sul tratto di strada. Il ragazzo ha aiutato le due persone a uscire dall’abitacolo in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco del distaccamento di Lamezia Terme.

I vigili hanno aiutato il giovane e i due feriti a risalire dalla scarpata. La donna è stata recuperata con l’ausilio della barella toboga è stata quindi affidata alle cure del personale del 118 ed è stata poi trasportata in ospedale. Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.