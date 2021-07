Aggredito sotto casa il magistrato Eugenio Facciolla: passante mette in fuga l’assalitore

Eugenio Facciola

Aggredito sotto la sua abitazione di Cosenza il magistrato Eugenio Facciolla. Il giudice civile del Tribunale del capoluogo bruzio sarebbe stato avvicinato mente si trovava ancora in auto.

L’assalitore, le cui generalità sono al momento sconosciute, si è messo in fuga alla vista di un passante che ha assistito ala scena ed ha allertato i carabinieri.

Un’aggressione che arriva per l’ex procuratore dopo il coinvolgimento in un processo che si celebra davanti al Tribunale di Salerno con l’accusa di corruzione.(QUI)

Quanto accaduto viene confermato dal legale di Facciolla, l’avvocato Ivano Iai, che dichiara; «L’episodio s’inquadra in un più ampio e non meno preoccupante contesto di inseguimenti e tentativi d’intromissione nella privatezza del magistrato e dei suoi familiari, costituenti atti comunque intimidatori, sui quali le Autorità giudiziarie cosentina e salernitana sono state chiamate a far luce, almeno apparentemente, senza successo».

Facciolla al momento non è più sotto scorta né sottoposto ad alcuna tutela.