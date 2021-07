Uomo scomparso in mare: ritrovati attrezzi da pesca, domani proseguiranno le ricerche

La giornata di oggi si conclude purtroppo senza buoni risultati per la ricerca di Michele Labonia, il 61enne che stamani si è immerso nello specchio d’acqua di località Cicala, a Capocolonna, e non più riemerso.(QUI)

Le operazioni di ricerca, condotte con la collaborazione di un gruppo di sommozzatori del comando provinciale di Reggio Calabria e del nucleo aereo dei Vigili del Fuoco del nucleo di Bari, sono state interrotte intorno alle 18 per le condizioni meteomarine non favorevoli.

Nonostante siano stati ritrovati una maschera, un oleopneumatico e una boa di segnalazione, dell’uomo non v’è ancora nessuna traccia.

«Viviamo con apprensione le ore che accompagnano la scomparsa in mare del nostro caro amico Michele Labonia di cui non si hanno notizie dalle prime ore di questa mattina». È quanto dichiara in una nota stampa Pietro Donnici, presidente dell’Asd Kroton Apnea Onlus di Crotone.

«Stiamo partecipando anche noi – riferisce il presidente Donnici – con tutte le nostre forze alle ricerche in mare effettuate per tutto il corso della giornata di Michele. Siamo intervenuti con l’ausilio di un gommone gentilmente consesso dalla Rent boats KR a bordo del quale, oltre al sottoscritto, c’erano i nostri associati Rino Ruperti e Luca Imbrauglio, mentre a terra si trovavano altri componenti del nostro team assieme ad altre associazioni del territorio. Le ricerche della Kroton Apnea hanno puntato al largo delle tre miglia dal luogo d’immersione (da località Cicala a Torre Scifo e la punta estrema di Capo Colonna) senza purtroppo ottenere i risultati sperati».

«La Kroton Apnea in queste ore di attesa e apprensione è vicina ai famigliari di Michele e rinnova il proprio impegno a proseguire nelle ricerche anche domani, - conclude Donnici - coadiuvando l’ottimo lavoro svolto da Capitaneria di porto, Vigili del Fuoco e tutte le forze d’intervento impegnate».