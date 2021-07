Cosenza. Sorpreso a rubare una bici elettrica, arrestato

Stava armeggiando con un seghetto su una catena di una bici elettrica parcheggiata a bordo strada, quando è stato notato dai carabinieri. L’uomo ha tranciato la catena, e alla vista dei militari, è scappato in bici, ma è stato subito fermato dai carabinieri di Cosenza.

Il 31enne è stato quindi arrestato in flagranza di reato per furto aggravato. Dopo gli accertamenti è stato accompagnato nella sua abitazione ai domiciliari, così come disposto dall’autorità giudiziaria.

La bicicletta elettrica, di un valore di 1.500 euro è stata recuperata, ed è risultata di proprietà di una donna che lavorava in un’attività commerciale non distante dal luogo dove si è consumato il furto.