Corigliano-Rossano. In casa con 47 grammi di marijuana, arrestato 33enne

È accusato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio, I.D. di anni 33, arrestato dagli agenti di Corigliano-Rossano. Nel corso di un controllo gli agenti del commissariato e i colleghi del reparto prevenzione crimine “Calabria Settentrionale”, hanno notato una vettura con a bordo il 33enne e un altro passeggero.

Gli agenti hanno fermato l’auto, e il 33enne prima di essere fermato ha gettato un involucro in cellophane trasparente con marijuana. Nel corso della perquisizione gli agenti hanno trovato addosso la stessa sostanza.

Da qui la decisione di fare una perquisizione domiciliare a casa del 33enne. All’interno dell’abitazione hanno trovato in una credenza, ubicata nel vano cucina, 2 involucri in cellophane con marjiuana del peso complessivo di 47 grammi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione nonché del denaro in contante per 3mila euro.

L’avventore è stato segnalato al Prefetto di Cosenza come assuntore, mentre il è stato arrestato in flagranza per il reato di spaccio di sostanza stupefacente e, su disposizione del pm di turno presso la Procura della Repubblica di Castrovillari, è stato messo ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.