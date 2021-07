Tragedia a Lamezia Terme dove questo pomeriggio a seguito di uno scontro tra un’auto e una mota in via Roberto il Guiscardo, un giovane di 29 anni è deceduto.

Vincenzo Di Martino era bordo di una moto quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrato con una Dacia Duster.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno potuto solo constatare il decesso e gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti del caso.