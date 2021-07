Covid, in Calabria 48 nuovi casi e un decesso

Sono 48 i nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi, venerdì 9 luglio, e un decesso. Da inizio pandemia si sono ammalati 69.259 calabresi e sono morti 1.234 cittadini. Ieri i casi erano stati 54 (QUI). Dati emersi dai 2.053 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Il numero più alto di casi si registra nella provincia di Reggio Calabria dove i postivi sono 33, seguono Crotone (+9), Cosenza (+5), Catanzaro (+1), mentre nel territorio di Vibo Valentia non è stato registrato alcun caso.

I guariti delle ultime 24 ore sono 75, mentre in totale le persone uscire dall’incubo del Covid-19 sono state 65.591. Gli attuali positivi sono in tutto 2.434 (-28).

Calano ancora i ricoveri nei reparti ordinari, dove si trovano 45 persone (-6), mentre in terapia intensiva sono ricoverati 3 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano invece 2.386 persone (-21).

I DATI PROVINCIA PER PROVINCIA

Nel Reggino dove i nuovi casi sono 33, da inizio pandemia si sono ammalati in 23.149. Attualmente i casi attivi sono 173, di cui 9 ricoveri in reparto (-1); 164 in isolamento domiciliare (+23). I casi chiusi sono 22.976, di cui 22.638 guariti (+10); 338 deceduti (+1).

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 5, mentre il computo totale dei casi è: 23.182. Attualmente i casi attivi sono 1.992, di cui 26 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 1.964 in isolamento domiciliare (-43). I casi chiusi sono 21.190, di cui 20.631 guariti (+47); 559 deceduti

Nel Catanzarese c’è un solo nuovo positivo, ma da febbraio le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 10.251. Attualmente i casi attivi sono 37, di cui 6 ricoveri in reparto (-3); 1 in terapia intensiva; 30 in isolamento domiciliare (-5). I casi chiusi sono 10.214, di cui 10.070 guariti (+9); 144 deceduti.

Nel Crotonese, dove da febbraio i casi di Covid-19 sono stati 6.596, i nuovi positivi di oggi sono 9. Attualmente i casi attivi sono 51, di cui un ricovero in reparto (-2); 50 in isolamento domiciliare (+6). I casi chiusi sono 6.545, di cui 6.444 guariti (+5); 101 deceduti.

Nel Vibonese, che oggi non registra alcun nuovo caso, il totale è 5.569. Attualmente i casi attivi sono 16, di cui 3 ricoveri in reparto (-2); 13 in isolamento domiciliare (-2). I casi chiusi sono 5.553, di cui 5.461 guariti (+4); 92 deceduti.

Per quanto riguarda i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato attualmente i casi attivi sono 165 e si trovano tutti in isolamento domiciliare. I casi chiusi sono 347 e sono tutti guariti.