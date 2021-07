In troppi e senza mascherina ballavano in un locale: sanzionato il titolare e chiusura l’attività

Blitz della Polizia la scorsa notte in locale ubicato sul lungomare Giovino di Catanzaro Lido dove era in corso una festa in totale violazione della normativa anti Covid-19.

All’arrivo dei poliziotti la struttura brulicava di gente che ballava sulle note di musica selezionata da un DJ. Tutti intenti a divertirsi ma senza indossare la mascherina e dunque gli agenti hanno messo la parola fine alle danze e per il titolare del locale, oltre alla contestazione della prevista sanzione amministrativa, il personale della Squadra Amministrativa della Questura di Catanzaro ha imposto la chiusura dell’attività per 5 giorni.

Inoltre, nello stesso contesto operativo, è stata contestata un’ulteriore violazione di legge consistente nella somministrazione di bevande alcoliche oltre le 3 del mattino.