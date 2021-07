Tirocinanti, Gallo: “Definita via risolutiva, siamo ad una svolta”

Gianluca Gallo - Assessore regionale all’agricoltura

“C’è altro ancora da fare, ma la strada tracciata è quella giusta: come da sempre sosteniamo, la risposta al problema è nel confronto col Governo”. È quanto afferma in una nota l’assessore regionale Gianluca Gallo, commentando l’inserimento nel decreto Sostegni Bis di uno stanziamento di 60 milioni per sostenere le procedure selettive dei tirocinanti.

“Il provvedimento nasce da un emendamento a firma del deputato di Francesco Cannizzaro, sostenuto e portato poi avanti con determinazione dal nostro capogruppo alla Camera Roberto Occhiuto: due calabresi che hanno dimostrato come fosse necessaria l’interlocuzione col Governo per addivenire a una soluzione della questione, nel solco di quanto fatto anche dalla Regione negli ultimi mesi, attraverso il lavoro dell’assessore Fausto Orsomarso” commenta ancora Gallo, ricordando che a tale stanziamento si sommano ulteriori 25 milioni per sostenere il rinnovo dei tirocini di inclusione sociale.

“Un’unità di intenti che aiuta la Calabria e che va necessariamente riproposta per dare risposta ad altre problematiche, ad esempio nel settore della Forestazione, ma pure per definire la posizione dei tirocinanti impegnati negli enti locali, per i quali continueremo a impegnarci – conclude l’assessore regionale – perché la nuova parentesi che si apre con il rifinanziamento dei tirocini di inclusione sociale possa consentire, come già per i loro colleghi, l’individuazione di percorsi utili a una positiva definizione della loro posizione”.