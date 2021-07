Cosenza, la Ugl indice sit-in dei lavoratori sanitari nelle strutture private

A seguito del “protrarsi del ritardo degli accrediti nei confronti di alcune strutture private”, la Ugl “comunica che il 13 luglio, su mandato dei delegati aziendali, organizzerà un sit-in di protesta pacifica da parte dei lavoratori, presso la sede Asp di Cosenza”. Ritardi che causano inevitabilmente lunghi tempi di attesa nell’acreditamento degli stipendi, esasperando gli animi ed accumulando anche diversi mesi di ritardo.

Si parla di una situazione “inverosimile, che per cavilli burocratici in un periodo pandemico i lavoratori di alcune strutture da più mesi non ricevano gli stipendi, con le relative conseguenze economiche per le loro famiglie” afferma ancora nella nota il sindacato. “Invitiamo da subito il commissario La Regina a porre la dovuta attenzione nel superare e stanziare le risorse dovute e necessarie, considerato che cresce la preoccupazione tra i lavoratori, timorosi delle possibili conseguenze del protrarsi di una simile e ignobile situazione, nella indifferenza totale della politica e delle istituzioni”.