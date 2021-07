Problemi al Viadotto Sant’Anna, chiuso svincolo “Cedir” a Reggio Calabria

Il Viadotto Sant’Anna, di competenza del Comune di Reggio Calabria, presenterebbe dei problemi strutturali non trascurabili. Per questo motivo, l’Anas ha deciso di interrompere temporaneamente il traffico lungo lo svincolo “Cedir”, al chilometro 3,500, al fine di effettuare ulteriori verifiche tecniche assieme ai tecnici comunali.

Una questione di sicurezza che, al momento, non sembra avere una tempistica per la sua risoluzione. Il traffico è stato deviato lungo un percorso alternativo che segue lo svingolo A2 in direzione del Porto. Sul posto, diverse squadre Anas per apporre la segnaletica e regolamentare il traffico.