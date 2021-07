Taormina Film Fest, assegnati i premi firmati da Michele Affidato

Si è concluso lo scorso sabato, 3 luglio, la sessantasettesima edizione del Taormina Film Fest, che anche quest’anno ha accolto opere cinematografiche e documentari provenienti da più di 20 paesi. Assegnati i premi per il festival intenazionale del cinema, organizzato dalla Videobank, che ha visto giungere nella rinomata località le più brillanti stelle della settima arte.

Consegnati, nel corso della cerimonia conclusiva, i premi realizzati dal maestro orafo Michele Affidato, che ha rinnovato il suo legame con il cinema realizzando i riconoscimenti per il migliore attore e la migiore attrice, il miglior film e la miglior regia.

Si aggiudica il Cariddi d’Oro come miglior film “Next Door” di Daniel Brühl; il Cariddi d’argento per la migliore regia è andato a Roberto De Feo ed a Paolo Strippoli, con il loro “A Classic Horror Story”; la Maschera di Polifemo, assegnata ai migliori attori ed attrici, quest’anno è andata a Matilda De Angelis, protagonista di “Atlas”, ed a Daniel Brühl per il suo “Next Door”.

Assegnato anche il Taormina Arte Award, speciale riconoscimento creato per celebrare le eccellenze dello spettacolo. Quest’anno è stato consegnato ad Anna Franzetti per la versatilità del suo talento; a Francesca Michielin per la sua musica; a Ferzan Özpetek, per la sua storia da registra e cinematografica.

I premi sono stati assegnati dopo un intenso lavoro della giuria, composta alla regista e sceneggiatrice Susanna Nicchiarelli, dalla montatrice Francesca Calvelli, dall’attrice Lolita Chammah, dallo sceneggiatore Nicola Guaglianone e dall’attore Saleh Bakri. Espressa grande soddisfazione per l’operato di Michele Affidato da parte dei direttori artistici del festival, Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia, che hanno definito le sue opere dei “veri oggetti d’arte”.