Vallefiorita, intenso odore di marijuana da un terreno: individuate 64 piante

Si erano insospettiti i Carabinieri di Squillace, che da diversi giorni, nel corso di alcuni controlli di routine presso l’abitazione di un pregiudicato, avevano iniziato a sentire un forte ed intenso odore di marijuana. Troppo forte per essere riconducibile al consumo personale.

Per questo motivo, nella giornata del 6 giugno scorso, sono scattati ulteriori controlli a carico di un sessantasettenne di Vallefiorita, già noto alle forze dell’ordine per reati in materia di droga. L’uomo, sorpreso da una perquisizione personale e domiciliare svolta con l’ausilio dell’unità cinofila, è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di marijuana pronta all’uso.

La vera sorpresa però era “nascosta” in un terreno adiacente all’abitazione: il soggetto aveva piantato ben 64 piante di cannabis, che avevano raggunto un’altezza compresa tra i 20 centimetri ed il metro e mezzo.

A seguito di tali scoperte, l’uomo è stato tratto in arresto in flagranza di reato per possesso di stupefacenti, e dopo le formalità di rito posto ai domiciliari.