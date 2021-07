Referendum sull’eutanasia legale, da oggi si può firmare in tutte le provincie

Da oggi e fino all'11 luglio si potrà partecipare alla raccolta firme lanciata dall’Associazione Luca Coscioni, promotrice di una campagna referendaria per approvare l’eutanasia legale. Su tutto il territorio nazionale si svolgeranno così i “referendum days”, con lo scopo di sensibilizzare sul tema e di raccogliere firme da indirizzare al Parlamento affinché si realizzi un’apposita legge.

Anche in Calabria si potrà partecipare a numerosi banchetti, organizzati in tutte e cinque le provincie. L’elenco completo è ancora in via di aggiornamento – anche perché la campagna di raccolta firme si concluderà il 30 settembre – e potrebbero essere disponibili altri punti nei prossimi giorni.

Unica nota dolente, il fatto che ha Reggio Calabria sarà presente un solo tavolo. “nonostante sia stata richiesta l’autorizzazione al Comune nei tempi previsti (18 giugno) le risposte al momento non sono state soddisfacenti” ha affermato il coordinatore Giuseppe Di Bella, che tuttavia confida “sul fatto che l’Amministrazione Comunale e gli uffici addetti possano correggere il tiro e concedere almeno tre giorni a settimana (weekend) uno spazio pubblico funzionale all’attività politica per la raccolta delle firme a Reggio Calabria”.

DOVE FIRMARE

Venerdì 9 luglio: Vibo Valentia, Corso Vittorio Emanuele III dalle 10:30 alle 12:30; Lamezia Terme, Piazzetta San Domenico e Teatro Costabile, dalle 18:30 alle 20:30; Castrovillari, Corso Garibaldi dalla 18:30 alle 21:00; Cosenza, Piazza Kennedy dalle 19:00 alle 22:00; Tropea, Piazza Ercole dalle 21:30 alle 24:00; Acquappesa, Lungomare dalle 21:00 alle 23:00.

Sabato 10 luglio: Lamezia Terme, Piazzetta San Domenico e Teatro Costabile, dalle 18:30 alle 20:30; Cosenza, Piazza XI Settembre dalle 19:00 alle 22:00; Tropea, Piazza Ercole dalle 21:30 alle 24:00; Cirò Marina, Lungomare dalle 21:00 alle 24:00; Catanzaro Lido, Lungomare dalle 18:30 alle 20:30.

Domenica 11 luglio: Lamezia Terme, Piazzetta San Domenico dalle 18:00 alle 21:00; Cosenza, Piazza XI Settembre dalle 18:00 alle 21:00; Reggio Calabria, Piazza Camagna dalle 17:00 alle 20:00; Siderno, Lungomare dalle 18:00 alle 20:30.