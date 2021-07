Maxi carico di coca in viaggio sull’A2: 120 chili nascosti in un tir, arrestato l’autista

È stata l’andatura sospetta di un Tir, che da Reggio Calabria percorreva l’autostrada A2 in direzione di Salerno, ad insospettire una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Gioia Tauro che hanno così deciso di fermare il mezzo facendo la scoperta: al suo interno trasportava un maxi carico di cocaina, qualcosa come quasi 120 chili di polvere bianca, per un valore sul mercato dello spaccio di circa 7 milioni di euro.

Già dalle prime battute, difatti, la verifica del camion non lasciava dubbi: l’autista, un 38enne bosniaco incensurato, D.D. le sue iniziali, con un permesso di soggiorno sloveno, è apparso subito nervoso ed agitato.

Un comportamento che non è passato inosservato e che ha spinto ancor più i militari ad approfondire. Ed è così che, effettuata un’accurata perquisizione, sono stati scoperti quattro borsoni da palestra con dento 100 panetti di coca e che erano nascosti in un gavone laterale, nella parte inferiore del mezzo.

Sul posto sono giunte altre pattuglie a supporto e si è deciso di controllare per bene tutto il camion, controllo che però non ha fatto rilevare altre anomalie.

Per il 38enne sono scattate inevitabilmente le manette ed è stato poi accompagnato nella sede della Compagnia dell’Arma di Gioia Tauro, dove si sono svolte tutte le operazioni conseguenti, compresa la pesatura dell’ingente quantitativo di droga, che è stata ovviamente sequestrata.

Il bosniaco, traferito nel carcere di Palmi, dovrà rispondere dei reati di detenzione e trasporto illeciti di stupefacente, aggravati dall’ingente quantitativo.