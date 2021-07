Omicidio Mezzatesta: condannato all’ergastolo Marco Gallo

Ergastolo per il 36enne Marco Gallo. È questa la pena stabilita dal giudice Alessandro Bravin nel corso del processo di primo grado per l’omicidio di Gregorio Mezzatesta avvenuto il 24 giugno 2017 a Catanzaro (QUI).

Secondo la versione ricostruita dai pm nel corso del processo, Mezzatesta sarebbe stato ucciso per una “vendetta trasversale” concretizzata con “l’eliminazione, in seno alla famiglia avversaria Mezzatesta dell’unica persona che nulla aveva a che fare con le dinamiche di Giovanni Mezzatesta e Domenico Mezzatesta”.

Una pena non nuova per Gallo che era stato condannato con lo stesso provvedimento per l’omicidio del fruttivendolo Francesco Berlingieri (QUI) assassinato il 19 gennaio 2017 davanti al suo negozio in via Fiume a Sambiase.

Il 36enne dovrà corrispondere il risarcimento alle parti civili in separata sede.